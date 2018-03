Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Après deux ans et demi d’absence, Stromae remonte sur scène

Présidentielle en Sierra Leone: vers un report du second tour

En savoir plus

Victime des effets secondaires d’un traitement contre le paludisme et sujet à d’intenses crises d’angoisses, Stromae avait mis fin à sa tournée en octobre 2015. Depuis, le chanteur belge n'est plus remonté sur scène. Vendredi 23 mars, l’interprète de Papaoutai a cependant surpris ses fans. En effet, il a chanté avec le rappeur Orelsan lors de son concert en région bruxelloise en Belgique. Stromae a interprété avec lui le titre La Pluie, extrait de l’album du Normand La Fête est finie, auquel il a collaboré.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres