Un apnéiste français explore la piscine la plus profonde du monde...avec une seule inspiration

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Escrime: fleurettistes et sabreurs Français s'arrêtent en quarts à Leipzig

AS Monaco: Benjamin Mendy officiellement à Manchester City

Devenue virale sur la toile, la vidéo a déjà été vue des centaines de milliers de fois, réseaux sociaux et YouTube confondus.

Comme un poisson dans l'eau. Le champion français d’apnée, Guillaume Néry, a publié une vidéo de lui en train de plonger dans la piscine la plus profonde du monde.Le bassin, appelé "Deep Joy", est profond de 42,5 mètres. C'est sa compagne, Julie Gautier, elle aussi en apnée, qui a filmé les images.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres