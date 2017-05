L'annonce des résultats de l'élection présidentielle en Corée du Sud est quand même bien plus drôle qu'en France

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Réforme de la santé: des électeurs du New Jersey en colère

Limogeage du directeur du FBI : Trump entre politique et téléréalité – Le Figaro

En savoir plus

Moon Jae-In, ancien avocat spécialiste de la défense des droits de l'Homme a remporté cette élection confortablement avec plus de 40% des voix. Il vient donc remplacer après ce scrutin anticipé l'ancienne présidente Park Geun-hye, destituée après s'être retrouvée au coeur d'un scandale pour abus de pouvoir et corruption qui a chamboulé le pays.

La chaîne SBS News a fait l'annonce du résultat de l'élection présidentielle en Corée du Sud de manière très originale comme l'a remarqué le site FranceTVinfo. La chaîne n'a pas hésité à montrer le gagnant de l'élection Moon Jae-in chevauchant un dragon à la manière de Daenerys Targarien dans la série à succès "Game of Thrones" ou encore un présentant à l'écran les candidats sur fond d'une image d'eux en train d'effectuer un "dab".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres