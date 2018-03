Anne Hidalgo huée lors de la cérémonie des César

Plusieurs personnalités politiques avaient fait le déplacement pour la 43e cérémonie des César. La ministre de la Culture Françoise Nyssen, la secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa, ou encore Valérie Pécresse et Anne Hidalgo. Et la maire de Paris aura vécu une soirée… contrastée.

Dans son discours d'introduction, le maître de cérémonie Manu Payet a salué l'édile. Mais au milieu des applaudissements, des huées se sont nettement fait entendre (à 5 minutes 31 de la vidéo). "Ça fait du bien de se faire applaudir parfois.

Ca fait un petit break du taff", a commenté l'humoriste.

Un peu plus tard dans la soirée, Manu Payet a envoyé une autre (gentille) pique à la maire de Paris. "Un peu plus de deux heures de cérémonie et certains dans la salle commence à avoir les jambes lourdes" a-t-il lancé. "D'autres sentent des fourmis dans les pieds. Alors mon conseil c'est que directement vous alliez voir Madame Hidalgo pour tout ce qui est problèmes de circulation."