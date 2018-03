Les Animaux fantastiques 2 : la première bande-annonce dévoilée

Warner Bros. vient de dévoiler la première bande-annonce des Animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald. Après son succès en 2016, le deuxième volet de la saga programmée en cinq épisodes dérivés de l'univers d'Harry Potter promet à ses fans une nouvelle aventure époustouflante.

Albus Dumbledore jeune viendra en aide à son ancien élève

On y retrouve Norbert Dragonneau en 1927 à Paris. Cette fois, il devra à nouveau faire face à Gellert Grindelwald, qu'il avait réussi à débusquer (sous les traits de Colin Farrell) dans le premier volet.

Ce méchant, interprété par Johnny Depp, réussit à s'échapper de la prison et veut monter une armée de sorciers de "sang pur" pour prendre le pouvoir sur les humains "normaux".

Une autre surprise attend les amoureux de l'univers d'Harry Potter. On sait enfin à quoi ressemblait Albus Dumbledore (Jude Law) quad il était jeune ! Professeur à Poudlard, il viendra en aide à son ancien élève Norbert Dragonneau. D'autres personnages les soutiendront : Tina Goldstein (Katherine Waterston), sorcière américaine, sa sœur Queenie (Alison Sudol) et le Moldu Jacob Kowalski (Dan Fogler). Le film sortira au cinéma le 16 novembre. Sa sortie sera accompagnée de la publication du livre-scénario, comme pour le premier épisode. À noter que les cinq longs-métrages devraient se dérouler chacun dans une ville et un pays différents.