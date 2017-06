America's Got Talent : une chanteuse sourde bouleverse le public et le jury

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Quand j’ai perdu l’ouïe, j’ai abandonné. Mais je veux faire autre chose dans ma vie que juste abandonner", a-t-elle poursuivie. Pour le prouver, elle a voulu interpréter un titre original intitulé Try. Ému aux larmes, le public a offert une standing ovation à la chanteuse. Simon Cowell, le célèbre membre du jury d’America's Got Talent lui a immédiatement accordé un golden buzz. Celui-ci la qualifie directement pour les lives du concours. En larmes, la jeune femme a remercié le public.

"Je chantais depuis que j’avais quatre ans. J’ai arrêté la musique après avoir perdu l’audition. J’ai dû trouver comment revenir au chant avec la mémoire musculaire en utilisant des tuners visuels et en faisant confiance à mon intensité", a-t-elle expliqué, accompagnée d’une interprète en langage des signes.

Mandy Harvey, une jeune femme de 29 ans, est sourde depuis l’âge de 18 ans à cause d’une maladie dégénérative. Récemment, elle a bouleversé les Etats-Unis lors de son passage dans l’émission America's Got Talent.

