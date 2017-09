Amène ton chien au bureau : la nouvelle idée folle d'Amazon

Tout a commencé il y a quelques années quand deux salariés d'Amazon ont décidé d'amener leur chien Rufus au bureau. Le Welsh Corgi est devenu une icône de la boîte et depuis la tolérance aux meilleurs amis de l'homme dans la firme est devenue… disproportionnée. On compte en effet 4.000 enregistrés et donc autorisés – après contrôle des vaccins par un vétérinaire spécialement engagé par Amazon – à pénétrer dans les vastes bureaux de la tour Day One à Seattle. Contre 40.000 humains. C'est dire si l'immeuble doit avoir des airs de ménagerie...

Évidemment, les adorables molosses doivent être en laisse dans les couloirs et espaces de travail, mais deux vastes parcs leurs sont entièrement dédiés, ce qui leur permet de gambader pendant que leur maître prend sa pause-café ou travaille dans une salle à côté.

Et Amazon ne lésine pas sur les distributions de croquettes !

L'expérience est assez unique, mais nous tenons à vous prévenir : ne tentez pas de reproduire cette expérience à votre travail, toutes les entreprises ne sont pas Amazon !