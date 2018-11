Les ambulanciers ont bloqué le périphérique parisien afin de protester contre la réforme du financement des transports sanitaires

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Six personnes liées à l'ultradroite arrêtées pour un projet d'action violente contre Macron

Mardi 6 novembre au matin, les véhicules qui bloquaient la circulation entre le quai de Bercy et la Porte d'Ivry ont été évacués. Quatorze manifestants ambulanciers ont été interpellés pour participation délictueuse à un attroupement, entrave à la circulation et obstacle à l'enlèvement, selon la préfecture de police.

Ils ont passé la nuit sur place. Lundi, plus de 400 kilomètres de bouchons ont été générés par leur action.

Les ambulanciers mènent cette action coup de poing afin de protester contre une réforme du financement des transports sanitaires. Ce projet menace selon eux les petites et moyennes entreprises. Les hôpitaux pourront choisir le moyen de transport des patients.

Ils ont manifesté et tenu à exprimer leur colère face à la politique du gouvernement.

