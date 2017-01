Un alligator saute à bord d'un bateau de touristes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Radicalisme violent: le dispositif d'écoute et de conseil de la FWB est opérationnel

En savoir plus

Le saurien qui semblait complètement atone a brusquement bondi sur l’embarcation, provoquant la vraie panique à bord. Heureusement, l'animal est resté coincé entre la barrière et le pont du bateau avant de parvenir à se libérer et retourner dans l’eau au bout de quelques secondes.

Retenez votre souffle car vous risquez d'avoir une grosse frayeur digne d'un film d'horreur. Dites vous que le groupe de touristes qui visitait les marécages de Floride (États-Unis) a eu plus peur que vous. Alors qu’ils contemplaient un alligator en train de se prélasser au soleil tout près de leur bateau, la bête a décidé de les attaquer.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres