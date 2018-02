Alexis Corbière fond en larmes sur le plateau de Thierry Ardisson

Alexis Corbière n’a pas pu cacher son émotion sur le plateau des Terriens du dimanche. Présent lors de l'émission présentée par Thierry Ardisson dimanche soir sur C8, le député de la France Insoumise est apparu le visage baigné de larmes après un reportage sur la mobilisation des salariés du Carrefour de Montreuil, dans sa circonsription, mobilisation à laquelle il a participé.

Les salariés du géant français de la grande distribution sont en effet menacés par un vaste plan social, 2400 suppressions de postes en France ayant été annoncées.

"Si les gens qui sont devant leur téléviseur ne se rendent pas compte de l'injustice que c'est et à quel point c'est scandaleux ce que l'on vient de voir, ils n'ont qu'à fermer le téléviseur et regarder autre chose" a lancé Thierry Ardisson. "Franchement, c'est même pas la peine d'argumenter". Une séquence émotion sous le regard de l'épouse d'Alexis Corbière, Raquel Garrido, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon durant la campagne présidentielle et chroniqueuse dans l’émission.