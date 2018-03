Alain Robert a encore escaladé la tour Total à La Défense

Mercredi 14 mars, Alain Robert a escaladé la tour Total, située dans le quartier de La Défense. Il lui a fallu à peine plus d'une heure pour accomplir ce nouvel exploit. Il avait déjà atteint le sommet de ce bâtiment huit fois, selon Le Parisien. La toute première fois de sa carrière remonte à 1994. La tour Total est la quatrième tour la plus haute du quartier d'affaires (187 m). L'homme de 55 ans, surnommé le "Spiderman français", avait été interpellé quelques heures auparavant par des vigiles de sécurité alors qu'il voulait s'attaquer à la tour Engie. Il s’est donc finalement rabattu sur la tour Total. Alain Robert a déjà réalisé 21 exploits. En effet, il a notamment gravi des immeubles de Gan, Areva, Engie, les tours Franklin et Ariane, mais aussi la Grande Arche.