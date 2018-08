Alain Chabat affole les réseaux sociaux avec une parodie de Macron

La vidéo fera sans doute moins rire en hauts lieux, mais les internautes en raffolent déjà. Jeudi 31 août, l'émission d'Alain Chabat, "Burger Quiz", a diffusé sur Twitter une vidéo parodique. L'acteur y interprète Emmanuel Macron à l'Élysée en pleine réunion de travail. Des images qui rappellent une séquence diffusée en juin dernier par la conseillère en communication du président.

"On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif", estimait alors le chef de l'État, suscitant au passage la polémique. Dans cette courte vidéo parodique, Alain Chabat reprend donc à son compte cette phrase restée comme l'un des plus emblématiques de la présidence Macron. "On met un pognon de dingue dans les histoires de Toto et les gens rigolent", assure l'animateur télé avec une voix suraiguë.

Comptabilisant déjà plusieurs dizaines de milliers de visionnages sur les réseaux sociaux, la vidéo vise en réalité à promouvoir le retour du Burger Quiz sur TMC, à partir du 5 septembre.