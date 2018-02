Airbus dévoile les images du premier vol de son taxi volant

L'entreprise Airbus a ravi les amateurs d'aéronautique en dévoilant ce jeudi les images du premier vol d’essai de son taxi volant.

Cet appareil électrique et monoplace, s'apparentant à un drône, est capable de déplacer des personnes comme du fret au dessus des villes afin d'en désengorger le trafic. Nom de code : Vahana.

La vidéo dévoilée par Airbus montre le premier vol d'essai du prototype, long de 5,7 mètres et large de 6,2 mètres, pour 745 kilos. On y voit l'engin décoller du sol et s'élever dans les airs à environ 5 mètres.

Le vol a eu lieu le 31 janvier aux États-Unis, dans l'Oregon, et a duré au total 53 secondes.

Zach Lovering, le chef du projet Vahana, annonce que durant cet essai, l’engin électrique a dépensé 8 % de ses batteries.

Ce taxi volant autonome est développé par A3, le pôle innovation d’Airbus. Le projet a démarré en février 2016 et Airbus espère proposer un premier modèle en 2020.