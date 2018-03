Agnès Buzyn provoque un fou rire à l'Assemblée en appelant les députés "retraités"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Exclamations, puis éclats de rires sur tous les bancs. Mise au courant de son écart, la ministre a elle aussi éclaté de rire. Quant à Edouard Philippe et Christophe Castaner, ils avaient du mal à contenir leur hilarité.

Il n’y a pas que des moments de tensions à l’Assemblée nationale. Preuve en est ce fou rire quasi collectif des députés après un lapsus d’Agnès Buzyn ce mercredi. Répondant à une question de Jean-Philippe Nilor (qui siège avec les communistes) sur la pauvreté des retraités agriculteurs en Martinique, la ministre de la Santé s'est adressée aux parlementaires du Palais Bourbon en lançant un "monsieur le président, mesdames et messieurs les retraités…".

