Agacé par la pub à l'antenne, Bourdin menace de quitter RMC

Ce mardi matin, Jean-Jacques Bourdin a perdu son sang-froid en plein direct de sa tranche matinale sur RMC. Et ce n'est pas un invité ou un auditeur qui l'a mis hors de lui, mais une coupure publicitaire. "Entre deux pages de pub on va essayer de faire un peu de radio, ça va pas être facile…", a lâché le journaliste star du groupe Next Radio TV lors d’un retour à l’antenne. En se disant "exaspéré" par l’abondance de publicités à l’antenne, Jean-Jacques Bourdin n'a pas hésité à mettre un coup de pression sur ses dirigeants : "Vous savez, je vais vous dire, à mon âge, maintenant, de plus en plus, ou je reste à l’antenne et je dis ce que je pense, ou je me barre.

J’en ai assez !". "Moi je respecte les auditeurs. Je me mets à la place de l’auditeur, qui n’en peut plus de tout ça. Après les vacances, je sais pas, peut-être que je reviendrai pas, parce que je commence à en avoir ras-le-bol", a-t-il fait savoir.