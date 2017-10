Affaire Weinstein : dans ONPC, Christine Angot dénonce l'hypocrisie du monde du cinéma

En 2016, Laurent Lafitte a animé la cérémonie d'ouverture du festival de Cannes et émaillé son numéro de blagues sur les invités présents, dont Woody Allen. Il avait tenté un parallèle entre Woody Allen et Roman Polanski en déclarant: "Ces dernières années, vous avez beaucoup tourné en Europe alors que vous n'êtes même pas condamné pour viol aux Etats-Unis". Woody Allen est en effet accusé de viol par sa fille adoptive Dylan Farrow.

Alors que l'affaire Weinstein a depuis éclaté, et que les langues se délient dans le monde du cinéma, Christine Angot est revenue sur cet épisode, ce samedi dans On n'est pas couché.

"Je me souviens très bien que les gens, qui disent aujourd'hui 'on y va, on y va, on y va, On balance, notamment les gens du cinéma - il y a un an, c'est pas très vieux - étaient tous tombés sur Laurent Lafitte. Tous". Laurent Ruquier a simplement répondu que "les temps changent".