Affaire Weinstein : Asia Argento raconte son calvaire dans Envoyé Spécial

Elle a été l'une des premières à réagir à l'enquête du New York Times. L'actrice Asia Argento, qui accuse Harvey Weinstein de l'avoir violée, à ses débuts, raconte son calvaire dans Envoyé Spécial, diffusé ce jeudi.

France Info en a diffusé un extrait, dans lequel la comédienne raconte la scène sordide qui a eu lieu dans une chambre d'un hôtel de la côte d'Azur, en 1997.

"Il était la quintessence du pouvoir, le pouvoir physique. Il est gros, effrayant, horrible. Et il a cette voix autoritaire. Et il était l'un des hommes les plus puissants au monde. Les gens me disent que je ne l'ai pas dénoncé parce que j'avais peur pour mon film. Oui, j'avais peur pour le film que j'avais fait" raconte-t-elle.