Affaire Mennel / The Voice : énorme clash entre Ivan Rioufol et Clément Viktorovitch

C'était assurément la polémique de la semaine, qui a fait couler beaucoup d'encre et créé d'innombrables débats. La chanteuse Mennel Ibtissem a dû quitter The Voice, pour avoir posté des messages complotistes après les attentats de 2016. Et vendredi sur CNews, le débat n'a pas été possible du tout entre les chroniqueurs Clément Viktorovitch et Ivan Rioufol.

Ivan Rioufol s'est en effet ému de voir la candidate "enturbanée" sur TF1 "alors que les Iraniennes se battent pour enlever le voile" et qu'un "voile, aujourd'hui, porté à la télévision, c'est un signe politique".

"C'est une manière de faire comprendre qu'elle ne veut pas vivre avec nous", a-t-il estimé, se disant heureux que les spectateurs s'en soient rendu compte.

"C'est son droit", a répondu Clément Viktorovitch, qui a accusé Ivan Rioufol de "faire des amalgames". Alors que ce dernier ne cessait de l'interrompre, Clément Viktorovitch s'est énervé : "Vous êtes à ce point-là terrorisé par mes paroles que vous ne voulez pas me laissez finir !", a-t-il lancé. "Non ! Parce que c'est indigne ce que vous dites !", lui a alors rétorqué l'éditorialiste du Figaro.