Affaire Maëlys : un rappeur écrit une chanson en hommage à la petite fille

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

La cybercriminalité coûte 600 milliards de dollars par an Il y a 25 min

14h34 L'homme et le loup: une longue histoire de passion et de peur AFP

En savoir plus

"Je prie chaque jour pour toi petite Maëlys, ce qui t'est arrivé mon Dieu aurait pu arriver à mon fils. Comment imaginer la douleur de tes parents…", chante-t-il dans sa chanson. Publiée sur Facebook, la vidéo a récolté plus de 260 000 vues en cinq jours. De nombreuses personnes ont été touchées. Un membre de la famille de Maëlys aurait remercié Mone Lakame. Jennifer Cleyet-Marrel, la mère de Maëlys, Sévrine, sa tante, et d'autres membres de la famille ont partagé la chanson sur leurs comptes Facebook.

"J'étais très mélancolique car j'avais l'impression d'avoir perdu quelqu'un de ma famille. Je me suis mis à la place des parents", explique l’artiste à France Bleu. Bouleversé par le destin de la petite Maëlys, le rappeur Mone Lakame lui a écrit une chanson. Père d'un petit garçon, il affirme avoir suivi cette affaire comme tous les Français, de la disparition de la fillette jusqu'aux aveux de Nordhal Lelandais et la découverte du corps de l'enfant la semaine dernière.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres