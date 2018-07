Affaire Benalla : il travaillait à une refonte des "services secrets" à la française pour l'Elysée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

En savoir plus

Ce projet, bien avancé, avait fait l'objet de plusieurs réunions de haut rang au Palais et les premières annonces étaient prévues en septembre, indique la chaîne.

La chaîne explique qu'il avait notamment identifié des incohérences et voulait rendre plus efficace cette protection en harmonisant les méthodes des différents services.

Les révélations se succèdent sur le rôle d'Alexandre Benalla à l'Elysée. Le chargé de mission, proche d'Emmanuel Macron, était semble-t-il un homme occupé : selon BFMTV, il travaillait activement à une fusion des différents services qui s'occupent de la sécurité du Président: gendarmes et policiers, à l'intérieur et à l'extérieur du Palais.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres