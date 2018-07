Affaire Benalla : la mise en garde prémonitoire de Bruno Roger-Petit

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Actualités du monde Fusillade à Toronto: deux tués et 12 blessés, le tireur est mort

Le New York Daily News supprime la moitié des postes de sa rédaction

18h27 Nouvel accrochage entre Le Pen et des élus LaREM autour de l'affaire Benalla

Le Bel20 contre la tendance, Ryanair et Fiat chutent, Nyrstar n'a plus la cote chez KBCS

Il avait aussi prévenu que la presse continuerait à "scruter" tout éventuel faux-pas de l'exécutif. La journaliste avait ainsi averti la gouvernance : "Si dans trois mois, dans six mois ou dans neuf mois, il se produit encore ce genre d’incidents, ça risque d’être beaucoup plus problématique".

"Il y a encore des réglages qui ne sont pas faits et qui doivent être faits avant qu'il ne soit trop tard", avait alors estimé Bruno Roger-Petit sur BFM TV, en juin 2017, donc.

À cette époque, la mésentente survenue entre deux ministres, Nicolas Hulot et Stéphane Travert, au sujet des néonicotinoïdes, faisait suite à d'autres phases délicates pour le gouvernement, comme l'affaire des assistants parlementaires au Modem, ou encore l'affaire Richard Ferrand, passé du ministère de la Cohésion des territoires à la présidence du groupe LREM à l’Assemblée nationale.

Un an avant l'affaire Benalla, Bruno Roger-Petit avait déjà raison. En juin 2017, soit deux mois avant sa nomination au poste de porte-parole de la présidence de la République, le journaliste alertait l'exécutif sur les risquent que constituent les "incidents" au sein de l'exécutif.

