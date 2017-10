Des (adorables) chatons des sables filmés pour la toute première fois

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Les plus grands camps de réfugiés dans le monde

Aussi mystérieux qu'adorables. Pour la première fois, des chatons des sables -aussi appelé chat du désert - (ou Felis margarita pour les plus savants) ont pu être filmés dans leur habitat naturel, les régions désertiques donc. Ces trois petits félins, âgés de 6 à 8 semaines, ont été repérés en avril 2017 par une équipe de chercheurs au Maroc (l a Sand Cat Sahara Team ), dans le Sahara occidental, alors qu'ils observaient une gerboise. Espèce particulièrement discrète, le chats des sables et ses particularités (cycle de reproduction, dispersion des petits) restent encore un mystère pour la communauté scientifique.

