247 euros pour une course Roissy-Paris : un couple de touristes publie la vidéo d'un faux taxi voulant les escroquer

Ils ne pensaient sans doute pas se faire arnaquer à peine arrivés dans la plus belle ville du monde... Un couple de touristes thaïlandais a publié une vidéo montrant un prétendu chauffeur de taxi leur réclamer 247 euros en paiement d'un trajet entre l'aéroport Charles-de-Gaulle, à Roissy, et la capitale. Une course qui est normalement forfaitaire et facturée 50 euros.

La vidéo, postée par le couple sur Youtube, montre le prétendu chauffeur hurler sur le couple dans un anglais approximatif : "Pay me, pay me" ("payez-moi", "payez-moi"). Alors que les deux touristes expliquent que leurs amis les ont prévenu que cette course coûte moins de 70 euros, le chauffeur répond qu'ils sont "fous" et que "Paris est cher". Les deux touristes lui demandent alors de voir sa license et réclament le nom de sa compagnie de taxis : l'homme mentionne alors l'application Chauffeur Privé, puis sa concurrente Uber.

Les deux entreprises démentent ; d'ailleurs, le chauffeur ne montre aucune de ces deux applications.

"Les portes étaient verrouillées et nous avions tous nos bagages dans le coffre. Il ne voulait pas nous laisser sortir et continuait à rouler tout en téléphonant à [sa prétendue] équipe pour trouver une médiation", raconte au Parisien depuis Bangkok l'une des victimes, qui a finalement dû payer 200 euros, pour descendre.

Une enquête a été ouverte pour "exercice illégal de la profession de taxi".