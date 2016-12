20 000 lieues sous l’Antarctique

C’est une multitude de couleurs et de formes de vie (éponges, vers, algues roses) qui se présente aux yeux éblouis des premiers spectateurs à avoir vu des images. Elles viennent d’un robot qui explore l’Antarctique à des fins scientifiques.

Le robot a capturé ces images inédites sous la banquise.

Une caméra a en effet été accrochée par la division australienne de l’Antarctique (AAD), dépendant du ministère australien de l’Environnement à un véhicule téléguidé entré dans l’eau après qu’un trou ait été fait dans la banquise par des scientifiques.

Le robot a pour tâche de noter la température et les niveaux d’acidité, d’oxygène, de sel de l’eau. Glenn Johnstone, biologiste de l’AAD, a déclaré que « ces images révèlent un habitat qui est productif, coloré, dynamique et rempli d’une large variété de biodiversité, y compris des éponges, des araignées de mer, des oursins, des concombres de mer et des étoiles de mer ».

L’eau y est à moins 1,5 degré Celsius toute l’année.

D’après les scientifiques, il peut arriver qu’un iceberg se déplace et détruise la vie sous-marine, mais les espèces sont assez protégées : la glace les préserve ainsi des tempêtes. Ils sont cependant parmi les premiers menacés par l’acidification des océans, conséquence de nos émissions de dioxyde de carbone.