11 novembre : Emmanuel Macron interpellé par une mère de famille sur le "progrès social"

Lors de la commémoration du 11 novembre à Paris, Emmanuel Macron a été interpellé devant la statue de Georges Clémenceau par une mère de famille, membre de la société des amis de Georges Clemenceau. "J'ai deux étudiants, 21 et 24 ans. Ils vont payer pendant combien d'années pour la dette de la France et les retraites de leurs parents qui auront travaillé quarante ans pour avoir une retraite potable ?", a-t-elle demandé au président de la République. "Ils auront tous le droit à une retraite potable et on doit se retrousser les manches pour relever ce beau pays.", a répondu son interlocuteur.

"J'ai travaillé jusqu'à 67 ans, j'ai commencé à 19 ans.

Mon grand-père a fait deux guerres et a travaillé jusqu'à 75 ans. Mais bon c'est pas un progrès social", a poursuivi la mère de famille.

"Le progrès social, c'est celui qu'on peut se payer soi. (…) Je suis pour le progrès social mais celui que l'on sait se construire. Parce que si on honore des hommes comme Clemenceau, car c'est parce que nous aimons un pays qui se tient droit mais qui sait justement construire plus grand que lui-même, mais d'abord se tenir lui-même.", a répondu Emmanuel Macron.

"Je suis pour le progrès social mais celui que l'on sait se construire" Macron interpellé en marge des commémorations pic.twitter.com/XOWHTWWx1F — BFMTV (@BFMTV) November 11, 2017