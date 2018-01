Zones blanches : les opérateurs débloquent 3 milliards d'euros

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Véritable serpent de mer des précédents gouvernements, la fin des zones blanches est attendue depuis des années. Les efforts des opérateurs "n’avaient pas été suffisants en montant et en rythme de déploiement dans les zones peu peuplées" reconnait le Secrétaire d'Etat. En contrepartie de cet investissement, le gouvernement a décidé de renoncer au prochain renouvellement des fréquences, pourtant très lucratif pour l'Etat.

Promesse électorale d'Emmanuel Macron, les zones blanches devraient bientôt être de l'histoire ancienne. En tout cas, les opérateurs vont y engager les moyens. Dans le JDD, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de la cohésion des territoires, Julien Dernormandie a annoncé un accord avec Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free. Les entreprises vont investir 3 milliards d'euros pour équiper tout le territoire en 4G. Il s'agira aussi de "couvrir les principaux axes de transport, et notamment les 30 000 km de lignes ferroviaires, lignes de TER comprises" a souligné Julien Denormandie.

