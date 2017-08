Zone euro : la reprise se confirme, le chômage en baisse

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Les chiffres fous du GSM au volant: au moins 30 morts et 2.500 blessés chaque année

Assemblée générale extraordinaire de la FEMAFOOT: Levée des sanctions individuelles et désistement de Baba

OFFICE DU NIGER : la confiance retrouvée des Partenaires Techniques et Financiers

Les chiffres fous du GSM au volant: au moins 30 morts et 2.500 blessés chaque année

En savoir plus

Quant au chômage, il est retombé à 9,1%, soit le plus bas niveau depuis février 2009. Reste que ce chiffre masque de nombreuses disparités : l'Allemagne , la République tchèque ou encore Malte affichent des résultats très positifs, tandis que l'Espagne et la Grèce ont toujours des taux de chômage très élevés.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres