Zimbabwe : Robert Mugabe a jusqu'à lundi midi pour quitter le pouvoir

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Education nationale: concours de recrutement de 100 médecins généralistes et psychologues de santé publique

L'ONU enjoint les belligérants en Syrie à ne plus viser les civils

Ce développement intervient suite à l’une des plus grandes manifestations jamais organisées depuis l’indépendance et l’arrivée au pouvoir de Mugabe. Ce samedi, des dizaines de milliers de Zimbabwéens se sont rassemblés, dans une ambiance festive, pour exiger son départ de la présidence.

"Le camarade Robert Mugabe doit démissionner de la présidence du Zimbabwe et s'il ne l'a pas fait d'ici lundi midi (...) le président du Parlement enclenchera la procédure de destitution", a déclaré de son côté le porte-parole de la Zanu-PF, Simon Khaye Moyo, à l'issue d'une réunion d'urgence du parti.

Fin de règne pour Robert Mugabe ? A la tête de l'Etat depuis 37 ans, le leader du Zimbabwe a été ce dimanche démis de ses fonctions à la tête de la ZANU-PF, le parti au pouvoir, et exclu de ce même parti.

