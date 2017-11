Zimbabwe : l'armée intervient pour éliminer "les criminels" du régime

Que se passe-t-il à Harare, capitale du Zimbabwe de Robert Mugabe ? Cette nuit, des officiers de l'armée sont apparus à la télévision pour justifier l'arrivée probable de blindés dans la ville, les échanges de tirs et les fortes explosions rapportées. Ils ont démenti la volonté de faire un coup d'Etat dans ce pays dirigé d'une main de fer depuis 1980 par Robert Mugabe, 93 ans. "Nous assurons à la Nation que son Excellence le président (...) et sa famille sont sains et saufs et que leur sécurité est garantie" ont assuré les militaires qui assurent ne viser que "les criminels qui l'entourent."

"Dès que notre mission sera accomplie, nous nous attendons à ce que la situation retourne à la normale" ont-ils affirmé.

Une promesse dont doutent beaucoup d'observateurs.

#Zimbabwe: l’armée contrôle Harare. Mugabe en détention. Mais « ceci n’est pas un coup d’État ». pic.twitter.com/EYjdjsc2ak — Nicolas Henin (@N_Henin) 15 novembre 2017

Ce coup de force intervient quelques jours après le bras de fer qui a opposé le dictateur du pays et le chef de l'armée. Ce dernier avait dénoncé, lundi, le limogeage du vice-président, un opposant à Grace Mugabe, femme du président et héritière proclamée du "trône." Le pays traverse