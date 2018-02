"Zéro SDF" : "Cet objectif n’est pas atteint" reconnait Jacques Mézard

Jacques Mézard (Europe 1) : "Le président de la République a beaucoup d’ambition. Il a fixé un objectif extrêmement ambitieux. Cet objectif n’est pas atteint" a reconnu le ministre de la Cohésion des Territoires, concernant la promesse de "zéro SDF" d'Emmanuel Macron. "Ce qui est atteint, c’est le fait que sur les appels dirigés sur le 115, nous avons beaucoup progressé. Nous faisons plus qu’il n’a jamais été fait. Cet hiver, nous avons ouvert 10.000 places de plus par rapport à l’année dernière. Je ne dis pas que rien n’a été fait avant, je dis que nous faisons plus et qu’il y a encore beaucoup à faire"

Florian Philippot (Public Sénat) : "C'est un rapport qui vise à préparer l'opinion pour tuer le service public ferroviaire" affirme l'ancien cadre du FN, à propos du rapport transmis sur la SNCF.

"On prépare la libéralisation exigée par l'Union européenne (…) Il faut fermer les petites lignes, ne plus construire de nouvelles lignes TGV" se plaint-il.

Christian Estrosi (BFMTV) : "On doit défendre le rail contre la route : c'est un impératif" assure le maire de Nice. "Une grande part des déficits de la SNCF viennent d'un mauvais management et d'une mauvaise administration de cette maison (…) Sur les territoires ruraux de notre pays, il n'est pas question d'accepter de fermer des petites lignes."