Des zadistes demandent de classer la Zad de NDDL au patrimoine mondial de l'humanité

#Zad #NDDL Engins explosifs retrouvés au milieu d’un campement. « Un mélange de chlore et d’acide, ça fait un mélange détonnant, explique un spécialiste. Ce sont de véritables bombes incendiaires. Ça explose quand il y a un impact. » pic.twitter.com/ZRGNfJI0nt

En riposte, les zadistes ont lancé une procédure de demande d'inscription de la Zad de NDDL et de ses habitats au Patrimoine mondial de l'humanité.

Sur place, la résistance était déjà limitée à environ 80 zadistes, des effectifs rapidement noyés par les plus de 1700 gendarmes mobilisés ce matin.

C'est une importante opération de police qui a eu lieu ce matin. Alors que 29 des 97 squats de NDDL ont déjà été détruits en avril, ce sont cinq autres squats qui étaient visées ce matin, et cinq autres devraient être détruits prochainement. Sont visés les occupants et lieux qui ont refusé les démarches de légalisation proposées par la préfecture. D'importantes opérations de déblaiements, avec des tractopelles ont aussi eu lieu. Quelques petites escarmouches ont éclatées, sans gravité pour l'instant.

