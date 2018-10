Yves Lévy, le mari d'Agnès Buzyn, nommé au conseil d'Etat

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La course des fabricants d'IRM pour réduire leur dépendance à l'hélium

Arrivée à New York du vol le plus long au monde

Yves Lévy était à la tête, depuis 2014, de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Yves Lévy avait finalement retiré sa candidature afin d'éviter de possibles conflits d'intérêts avec les fonctions de son épouse Agnès Buzyn, la ministre de la Santé.

Les conseillers d'Etat délivrent une appréciation sur la conformité de chaque projet de loi de l'exécutif au droit de l'Union européenne et à la Constitution française.

