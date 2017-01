Yonne : une tête de sanglier déposée devant une future mosquée

Le soir du 26 janvier, un habitant du village de Saint-Valérien, un village du Gâtinais (Yonne), a trouvé une tête de sanglier au pied de l’escalier menant à la porte d’une future mosquée. Les fidèles prévenus se retrouvent devant le lieu de culte, dont la construction a été achevée en décembre mais le bâtiment reste encore fermé au public.

Les gendarmes, immédiatement alertés, se sont rendu sur place et récupéré les restes de l’animal, dont la consommation est interdite dans l’islam. Une plainte a été déposée ce vendredi 27 janvier et une enquête a été ouverte. C’est la première fois qu’un tel acte islamophobe se produit à Saint-Valérien, où le Front national est arrivé en tête aux dernières élections régionales (38,99% au deuxième tour). D’ores et déjà les fidèles craignent, selon Libération, la multiplication d’actes islamophobes avec l’ouverture du lieu de culte.

Un maire dont le discours et les actes ne vont pas dans le même sens

Un avis qui n’est pas partagé par le maire de la commune. Pour Jérôme Cordier, élu en 2014, il s’agit d’un «acte malheureux, crétin» et «isolé». Selon lui, il faut «relativiser». «Ici, les gens sont tolérants, on est à la campagne, c’est tranquille. On n’est pas dans le 9-3. Tout le monde vit en bonne intelligence», assure le maire, qui a reçu les responsables de l’association cultuelle et culturelle musulmane de la commune ce vendredi après-midi. Pourtant, selon Libération, ce discours ne ressemble pas à celui que l’élu tient sur son compte Twitter où il relaie régulièrement des publications anti-islam et anti-migrants. Interrogé à ce sujet par les journalistes de Libération, il avoue que ces prises de position relèvent ce «qu'[il] pense à titre privé». Elles ont donc rien à voir avec ce «qu'[il] fai[t] en tant que maire».

Selon l’Observatoire national contre l’islamophobie, rattaché au Conseil français du culte musulman (CFCM), 69 actes visant la communauté musulmane avaient été recensés au premier semestre 2016, les dernières données disponibles.