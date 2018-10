Yannick Jadot pense que les pesticides sont responsables des malformations

C'est une question qui fait grincer bien des dents : pourquoi certains enfants naissent-ils sans bras ou sans avant-bras dans trois localités précisément en France ? Pour l'instant, aucune cause ne permet de justifier cette anomalie, même si de nombreuses voix pointent du doigt le rôle des pesticides. Un rapport de l'agence sanitaire Santé publique France a confirmé qu'il était encore trop tôt pour trouver une explication à ce phénomène.

Cependant, le député européen Yannick Jadot (EELV) soutient l'idée selon laquelle il s'agirait d'effets secondaires des pesticides. C'est ce qu'il a affirmé sur RTL le lundi 8 octobre :

Ce qu'on ne veut pas voir aujourd'hui, c'est qu'il est très probable que ces malformations soient liées aux pesticides, toutes les familles qui ont été touchées par ces malformations vivent à côté de champs de maïs et de champs de tournesol.

L'homme politique a par ailleurs déploré que l'association qui avait fait le lien entre les trois communes ait vu ses subventions être divisée par deux.

On ne veut pas faire les études épidémiologiques autour des incinérateurs, autour des centrales nucléaires, on ne veut pas le faire sur les pesticides, parce qu'encore une fois, on ne veut pas savoir.

Les trois régions concernées par ces malformations se trouvent dans l'Ain (7 naissances), en Bretagne (4 naissances ) et en Loire-Atlantique (3 naissances).