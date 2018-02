Yanis Varoufakis : Macron "a gâché une formidable chance" de changer l'Europe

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Le dealer présumé donne son adresse sur Snapchat... et voit la police débarquer chez lui

Le Premier ministre S.B.M a reçu en audience, ce jeudi 15 février, le groupe d’experts des Nations unies sur le régime des sanctions au Mali composé de Ruben de Koning (Pays Bas) chargé des questions de défense et coordinateur du groupe,

Opposition malienne : Entre ambition et politique du “ventre” !

Diago : Populations et Faya Immobilière au bord de l’affrontement

Sensibilisation et information sur l’emploi des jeunes : La jeunesse de la commune III à l’écoute du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle

EDF a souffert en 2017 et attend un "rebond" cette année

Présidentielle en Russie: face à Poutine, sept candidats et un grand absent Le 18 mars prochain se tiendra la présidentielle en Russie. Vladimir Poutine, ultra favori, sera opposé à sept...

"Nous aurons aussi des observateurs du PCF et des Verts", précise encore Yanis Varoufakis. Toutefois, il se montre plus méfiant envers Jean-Luc Mélenchon. "Il a une vision politique différente de la nôtre. Nous sommes radicalement européens, alors que Jean-Luc Mélenchon pense que la solution à la crise est nationale".

"Il y a un besoin fort d'un plan annuel d'investissement de 500 milliards d'euros, pour un fonds de transition écologique et économique dont l'Europe a besoin (...) Et il faut un plan anti-pauvreté à travers l'Europe, financé par les profits des systèmes bancaires". En France, le fondateur du mouvement politique DiEM25 songe donc à s'allier avec le mouvement de Benoît Hamon.

Au quotidien, il explique également qu’il est en train de préparer "un programme commun en matière sociale et économique" dans la perspective du scrutin de 2019.

Une possible alliance avec le mouvement de Benoît Hamon

Dans les colonnes du Parisien jeudi 15 février, l'ancien ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, dresse un bilan critique de l'action d'Emmanuel Macron. "Excellente sur la forme, mais décevante sur le fond", estime-t-il. Et d’ajouter : "Il a gâché une formidable chance de mener l'Europe vers les changements dont elle a besoin". Celui qui souhaite s'engager dans la campagne des Européennes regrette donc le décalage entre le discours "progressiste" du président de la République et sa politique "dure sur les libertés publiques".

