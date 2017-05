Xavier Bertrand a répondu "non" à une demande de ralliement avec Emmanuel Macron

Xavier Bertrand a dit "niet". Le président Les Républicains de la région Hauts-de-France a indiqué dans une interview accordée au Figaro avoir refusé l'offre de ralliement de l’équipe d'Emmanuel Macron. "Je n’ai jamais eu de dialogue, d’entretien, de contact direct avec Emmanuel Macron", précise-t-il. "Le vendredi de l’entre-deux-tours, j’ai été contacté par son équipe à propos de mes déclarations : à savoir que j’avais l’intention de voter Macron mais que je restais un homme de droite. Elle voulait savoir si c’étaient bien mes convictions et si j’étais prêt à le rallier. J’ai répondu oui à la première question et non à la seconde".

L'ancien ministre du Travail a rajouté : "Vous avez devant vous quelqu’un qui a servi d’écran de fumée ! Pour ma part, j’ai un engagement à la tête de ma région, je n’ai pas été élu pour seize mois. Et j’ai encore beaucoup de travail. Je ne suis pas à la recherche d’un poste".

Concernant l'éventualité d'une coaltion avec le président élu, il estime que "les Français sont à la recherche d'un équilibre. Ils rêvent d'un vrai gouvernement d'union nationale, d'intérêt général, pas de ralliements à l'ancienne comme en 1988 ou en 2007