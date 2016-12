Weekend de Noël : samedi orange dans le sens des départs

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Mali: succès d’une opération menée entre les soldats de Barkhane et le Niger

Le Sri Lanka a (peut-être) battu le record du monde du plus grand sapin de Noël

En savoir plus

#BisonFuté : trafic chargé en prévision vendredi 23 et samedi 24/12.

La magie de Noël, c'est aussi un peu l'attente dans les bouchons… Cette journée de samedi est classée orange sur les routes, dans le sens des départs, partout en France. Pire, elle sera même classée rouge dans la région Rhône-Alpes. Bison futé conseille donc "d'éviter de quitter une grande métropole entre 11 heures et 16 heures."

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres