Week-end de l'Ascension : le plus chaud à l’échelle nationale depuis 1900

Selon La Chaîne Météo, lors de ce pont de l'Ascension, les records de chaleur pour un mois de mai seraient battus et devraient même dépasser ceux établis en 2012, 2009, 2005 et 1922. Ce pont de l’Ascension sera donc le plus chaud à l’échelle nationale depuis 1900.

Jeudi 25 mai, dans le sud-ouest, les températures seront comprises entre 30 et 34°C en Aquitaine et il fera 36°C entre le sud de la Gironde et l’intérieur des Landes. Ailleurs, le thermomètre indiquera entre 24 et 30°C. Le lendemain, la chaleur sera au rendez-vous dans les régions du nord et de l'est de la France. Il y fera entre 30 et 33°C. Samedi, les régions les plus à l’est connaîtront le pic de chaleur avec de 30 à 33°C. Cependant, les régions de l’ouest enregistreront une baisse sensible du mercure en raison du retour des nuages et de quelques orages, précise La Chaîne Météo.

Dimanche, si les valeurs se maintiendront dans l’est, elles pourraient repartir à la hausse dans le sud-ouest avec de nouveau des pointes à 35°C à l’ombre.