Wauquiez : Mayotte est "abandonnée par le président de la République"

C'est à quelques 8000 km de la métropole que Laurent Wauquiez fourbit ses armes contre le gouvernement. Après l'épisode de l'EM Lyon, le président des Républicains est désormais à Mayotte pour soutenir le candidat LR aux législatives partielles qui auront lieu dans deux semaines. L'occasion pour lui de critiquer l'exécutif et sa gestion de l'immigration, dans un département touché par la crise et la violence.

"Mayotte est submergée par une immigration illégale qui n’est pas gérée" explique-t-il, selon les propos rapportés par l'AFP. " On ne peut plus continuer à accueillir à Mayotte autant de personnes qui viennent de l’ensemble des Comores et de toutes les îles qui sont autour. Et le devoir de la République, c’est d’abord de s’occuper des siens. De s’occuper de ses enfants, de ceux qui sont les citoyens de notre pays." Et d'enfoncer le clou : Mayotte est "abandonnée par le président de la République" juge-t-il.

De quoi faire bondir la ministre des Outre-mer Annick Girardin. "Je ne découvre pas les difficultés de Mayotte, c’est un territoire qui nécessite un accompagnement spécifique. Mais certains profitent de la période électorale pour jeter de l’huile sur le feu" tranche-t-elle. Fin février, elle avait annoncé le renfort de policiers et gendarmes sur place.