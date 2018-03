Wauquiez dénonce "un nouvel antisémitisme, nourri notamment par l'intégrisme islamiste"

Journée d'hommages, ce mercredi. Le gendarme Arnaud Beltrame sera honoré aux Invalides, tandis qu'une marche blanche aura lieu pour Mireille Knoll. "Je participerai cet après-midi à la marche blanche en hommage à Mireille Knoll" a annoncé Laurent Wauquiez sur France Info, rappelant que cette juive de 85 ans était une rescapée de la Shoa. "Elle est morte au 21ème siècle car la République n'a pas su la protéger. Il y a un nouvel antisémitisme, nourri notamment par l'intégrisme islamiste. Ce nouvel antisémitisme est terrible" dénonce-t-il.

Concernant l'attentat de Trèbes, il a réitéré sa proposition de délit d'incitation à la haine de la République. "Le meilleur hommage qu’on puisse rendre à Arnaud Beltrame, c’est d’agir. Son sacrifice ne doit pas rester vain. Il est mort pour arrêter l’islamisme, et nous, on persisterait dans le même aveuglement ?" affirme le président des Républicains.

"Je propose qu'il y ait un délit d'incitation à la haine de la France mais aussi l'instauration de la rétention administrative afin de mieux nous protéger. La protection des Français est la première des priorités" souligne-t-il. "Pour expliquer le terrorisme, Emmanuel Macron et Christophe Castaner utilisent l'excuse sociale. Je ne l'accepte pas. Les bourreaux ne sont pas des victimes. Quand on est à un tel niveau de déni, on ne peut pas trouver de solutions."