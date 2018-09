Washington décide de fermer la mission palestinienne

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Ce choix intervient après d'autres mesures américaines à l'encontre des autorités palestiniennes comme l'annulation de plus de 200 millions de dollars d'aide bilatérale ou l'arrêt du financement de l'agence onusienne prodiguant ses services à des millions de réfugiés palestiniens (UNWRA).

(...) Les dirigeants de l'OLP ont condamné le plan de paix américain sans même l'avoir encore vu et ont refusé de parler avec le gouvernement américain au sujet de ses efforts de paix. (...) L'administration a décidé que le bureau de l'OLP à Washington allait fermer pour l'instant".

"L'Organisation de libération de la Palestine (OLP) n'a pris aucune mesure pour permettre le début de négociations directes et significatives avec Israël.

Les autorités américaines ont pris une mesure radicale avec la fermeture du bureau de représentation palestinienne à Washington. Les Américains accuse les dirigeants palestiniens de refuser de parler à l'administration de Donald Trump et d'engager des négociations de paix avec Israël.

