VTC : nouveaux blocages des aéroports parisiens par des chauffeurs en colère

Les tensions restent vives entre les chauffeurs VTC et les plateformes, dont Uber est la première visée. Ce vendredi matin, ils organisaient des barrages filtrants aux aéroports d'Orly et Roissy, en Ile-de-France avant de rejoindre le 19ème arrondissement parisien, Aubervilliers et Issy-les Moulineaux avec un impact important sur le trafic en région parisienne, notamment les autoroutes A1, A3, A86, A6a, A6b, A106 et le boulevard périphérique. A Lyon, une opération escargot est prévue dans les rues de la ville.

Mardi, les négociations entre les parties ont échoué, Uber soulignant qu'une hausse de 20% des tarifs avait déjà été accordée. Un fonds d'aide de deux millions d'euros a aussi été créé mais sans apporter plus de détails. Insuffisant pour les chauffeurs qui ont donc repris leur contestation.