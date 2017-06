Voulant s'interposer dans un rodéo, le maire de Montfermeil finit renversé par un scooter devant sa mairie

En savoir plus

Alors que les policiers contrôlaient un jeune homme, Xavier Lemoine a traversé le passage-piéton avant d’être percuté par un autre individu sur son deux-roues. Le suspect a pris la fuite à pied, en abandonnant son engin. Le maire serait blessé au niveau du cou et du bassin. Le Parisien relate que "la zone est couverte de caméras de vidéo surveillance" et qu'une enquête a été ouverte.

11:07 AUX URNES Législatives: Vers une abstention record dimanche? Si La République en marche (LREM) l’emporterait largement ce dimanche au second tour des législatives, le scrutin serait marqué par une nouvelle poussée de l’abstention…

