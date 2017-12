"Je voulais vous apporter le salut de la Nation" : Emmanuel Macron a réveillonné avec les militaires français au Niger

Un réveillon avant l’heure. Emmanuel Macron a réveillonné vendredi avec des centaines de soldats français déployés au Niger dans le cadre de l’opération Barkhane afin de lutter contre les djihadistes au Sahel. "C'est une immense fierté d'être là avec vous ce soir", a déclaré le président. "La France est fière de vous. Je voulais vous apporter le salut de la Nation parce qu’elle sait, et plus encore dans ces moments-là, le prix de vos sacrifices. Nous avons une pensée pour vos familles, elles portent le poids de votre absence.

Elles méritent notre reconnaissance et notre soutien".

Le chef de l’Etat – qui était accompagné de la ministre des Armées Florence Parly - a réaffirmé que le Sahel était une priorité. "Ce n’est pas tout à fait un hasard si je reviens une fois de plus au Sahel. Vous le savez, le Sahel est une priorité. C’est là que se jouent notre sécurité et une partie de l’avenir du continent africain et également sans doute une partie du nôtre. Nous ne devons pas laisser le Sahel aux organisations terroristes" a-t-il martelé.

Comme le rapporte le Huffington Post, le repas de ce réveillon était composée de produits entièrement offerts par les grossistes du marché de gros de Rungis, avec au menu : pâté en croûte Elysée veau-foie gras, volaille des Hautes-Pyrénées rôtie aux morilles et plateau de fromages de toutes les régions françaises. "Le repas s'est terminé par un "Joyeux anniversaire" chanté par l'assistance au lendemain des 40 ans d'Emmanuel Macron. "Je suis très ému", a déclaré ce dernier, avant de découper un grand gâteau bleu-blanc-rouge" rapporte encore le Huffington Post.