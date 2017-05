"Voter Macron, un acte difficile mais un choix évident" affirme Benoît Hamon

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Il refuse d'être soigné par des femmes et évoque Daech

Thaïlande : les logos d'Apple et Facebook aux funérailles du roi choquent

Yves Calvi quitte LCI et va rejoindre Canal Plus

Présidentielle : l'abstention reste une clé du second tour

En savoir plus

"Mais, avant cela, je vous conjure de ne pas offrir votre colère au Front national, ni en votant pour lui évidemment ni même en lui donnant votre indifférence. Etre de gauche, c’est s’indigner, c’est souvent dire non, mais c’est aussi s’engager."

"Si nous ne voulons plus vivre sous la fatalité annoncée d’un nouveau 21 avril, il nous incombe d’être plus exigeants avec nous-mêmes, de repenser la délibération démocratique, le service de l’intérêt général, la participation de chacun aux décisions qui engagent l’avenir de tous."

Et d'attaquer Marine Le Pen. "Vous connaissez son projet. C’est la désagrégation de la nation au profit d’un pouvoir autoritaire qui nous dressera les uns contre les autres selon nos croyances, nos origines, notre couleur de peau ou notre orientation sexuelle. C’est la destruction de l’Europe et la fin, comme toujours avec l’extrême droite, de l’indépendance nationale au profit de puissances étrangères comme celle de M. Poutine."

"Dimanche prochain, je voterai contre l’extrême droite au moyen du bulletin portant le nom d’Emmanuel Macron." Après sa cuisante défaite, l'ancien candidat socialiste revient dans le Monde avec une tribune pour inciter les indécis à choisir Emmanuel Macron. "Je sais que beaucoup d’entre vous, en particulier à gauche, sont plongés dans un doute sincère, auquel s’ajoute une colère légitime" explique-t-il. "Dans cette période troublée, mon devoir est de parler clair : on ne peut pas renvoyer dos à dos une force qui s’inscrit dans la démocratie et une force qui la conteste".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres