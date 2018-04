Vol du reliquaire d'Anne de Bretagne : deux hommes mis en examen

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Un troisième jeune homme, mineur, avait été également interpellé et placé en garde à vue cette semaine, mais a été remis en liberté ce samedi matin. Il serait hors de cause.

Les enquêteurs s'orientent pour l'instant vers de la délinquance de droit commun. La nuit du vol, le reliquaire, mais aussi une statuette hindoue et une cinquantaine de pièces d’or, ont été subtilisés.

Âgés de 23 et 25 ans, originaires du département de la Loire-Atlantique, les deux hommes suspects ne semblent pas faire partie d'un groupe organisé et contestent toute implication dans la disparition de cette oeuvre.

Après le vol du reliquaire du cœur d’Anne de Bretagne, survenu dans la nuit du 13 au 14 avril au musée Dobrée, à Nantes, deux hommes ont été présentés ce samedi matin à un juge d’instruction en vue de leur mise en examen pour association de malfaiteurs et vol d’un bien culturel exposé dans un musée. Leur placement en détention provisoire a également été demandé par le procureur de la République.

