Les voitures polluantes vont aussi être bannies du Grand Paris

Anne Hidalgo ne sera bientôt plus la seule à être accusée d'empêcher les automobilistes de rouler sans restrictions. Dans le JDD, le président de la Métropole du Grand Paris, Patrick Ollier, annonce son intention de mettre en place des restrictions de circulation pour les voitures dans les communes situées à l'intérieur du périmètre délimité par l'A86. "Cette future ZFE couvrira 5,6 millions d'habitants. C'est considérable!", observe le maire de Rueil-Malmaison (92).

Et il a l'intention d'aller vite. Dès juillet 2019, les poids lourds, bus et autocars immatriculés avant 2001, ainsi que 120.000 véhicules Crit'Air 5 (voitures diesel immatriculées avant 2001) n'auront plus le droit de circuler dans cette zone, du lundi au vendredi, de 8 heures à 20 heures – comme c'est déjà le cas dans Paris depuis janvier 2017.

Les véhicules Crit'Air 4 (350.000 diesel, 30.000 deux-roues) seront interdits en 2021 (juillet 2019 à Paris), puis les Crit'Air 3 (890.000 diesel et essence, 90.000 deux-roues) en 2022, les Crit'Air 2 (tous les véhicules diesel restants) en 2024 et enfin, en 2030, les Crit'Air 1, c'est‑à-dire des derniers moteurs thermiques.

Il demande que, pour accompagner ce mouvement, le gouvernement mette en place un "guichet unique" pour permettre aux particuliers souhaitant changer leur voiture polluante pour un véhicule propre d'accéder facilement aux aides de l'État, de la Métropole, de la Ville de Paris ou de la Région. "Cumulées, ces aides peuvent atteindre 13.000 euros", souligne l'élu Républicain.