Voiture de police incendiée : le procès a été suspendu

Le 18 mai 2016, en marge des manifestations, des forces de l'ordre ont été prise à partie par des manifestants armés de barres de fer et de fumigènes. Un des policiers a dû repousser les agresseurs à mains nues. Des images de cette agression ont été visionnées par le monde entier. Les assaillants vêtus de noir avaient quand même réussi à incendier la voiture des fonctionnaires. Ces derniers ont réussi à s'extraire du véhicule en feu.

Grabuge

Neuf personnes avaient été alors arrêtées. Mais alors qu'ils devaient être jugés ce mardi 19 septembre, au tribunal correctionnel de Paris, le procès a été suspendu et reporté au 20 décembre prochain, selon Franceinfo.

Pour cause, une cinquantaine de personnes sont venues soutenir les suspects et ont perturbé l'audience. A plusieurs reprises, cette foule protestait, sifflait et criait : "Liberté ! Liberté !".

Le choix de la salle a également été remis en cause : "Nous sommes arrivés dans une salle dans laquelle les avocats ne pouvaient pas s'assoir, ne pouvaient pas accéder à leurs dossiers, ne pouvaient pas échanger librement avec leurs clients, dans laquelle la presse ne pouvait pas venir, dans laquelle le public ne pouvait pas s'assoir...", a fustigé auprès de Franceinfo Maître Antoine Vey, l’un des avocats de la défense. Il a donc été décidé que le procès reprendra dans une salle plus spacieuse.