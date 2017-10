Voiture de police brûlée : plusieurs condamnations à de la prison ferme

La justice a frappé fort dans le dossier de la voiture de police brûlée à Paris. Le principal suspect Antonin Bernanos a été condamné à 5 ans de prison dont trois ans ferme. Selon le tribunal, il a attaqué la voiture et agressé les deux policiers. Le Suisse Joachim Landwehr, auteur du lancer de fusée à l'origine de l'incendie écope de 7 ans de prison ferme.

Nicolas Fensch, coupable d'avoir frappé un des policiers et le véhicule est condamné à 5 ans de prison dont 2 ans et demi avec sursis. Sur les 9 personnes qui comparaissaient, une seule a été relaxée. La peine la plus faible est un an de prison avec sursis.