Une voiture percute un fourgon de gendarmerie sur les Champs-Élysées

Par ailleurs, la station de métro Champs-Elysées-Clémenceau, desservie par les lignes 1 et 13, est fermée par mesure de sécurité, a annoncé la RATP.

Un individu a percuté en voiture un fourgon de gendarmerie sans faire de blessés, ont expliqué des sources policières à l'AFP. La voiture a explosé lors de l'impact, et la piste d'un acte volontaire est privilégiée, ont indiqué des sources concordantes à l'AFP.

La préfecture de police de Paris indique sur Twitter qu'une opération policière est en cours sur l'avenue des Champs-Élysées (8e arrondissement), et demande d'éviter le secteur.

